فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، مساء الاثنين.



وفيما يلي نستعرض تناول «التوك شو»، لعدد من الأحداث، أبرزها: حريق المتحف القومي بمدينة «ريو دي جانيرو» بالبرازيل، وترشيح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، وعقد منتدى «الصين - إفريقيا» بالعاصمة الصينية بكين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيرًا استعدادات الدولة للسيول التي أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تحذيريًا بشأنها.



محمد صلاح محور حديث برامج التوك شو



ركزت معظم برامج التوك شو اليوم على تناول الحدث الرياضي الأبرز، وهو ترشيحات الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم، والتي كان من بينها محمد صلاح.



فمن جانبه، اعتبر الإعلامي معتز الدمدراش، أن «صلاح» دخل التاريخ من أوسع أبوابه، وأصبح مصدرًا لفرحة المصريين، مشيرًا إلى أنه أول لاعب عربي ينال هذا الشرف بعد موسم استثنائي قدمه مع فريقه الإنجليزي.



واستعرض في برنامجه «آخر النهار»، على فضائية «النهار»، المنافسات الكبرى التي خاضها اللاعب المصري، خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى منافسته منذ أيام على جائزة أفضل لاعب في أوروبا.





ومن جانبه، أعرب مجدي عبد الغني، عضو مجلس اتحاد الكرة، عن سعادته بوجود «صلاح» ضمن قائمة الترشيحات النهائية لأفضل لاعب في العالم.



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، على فضائية «الحدث اليوم»، إن «صلاح» كسر كل الحواجز، وشرّف مصر، ونجح في تحقيق كل ما يريده بفضل دعاء والديه له، معربًا عن أمله في حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم.







وفي سياق متصل باللاعب محمد صلاح، كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل آخر اتصال هاتفي له مع «صلاح»، بعد أزمة اللاعب الأخيرة مع اتحاد الكرة.



وقال في تصريحات لبرنامج «90 دقيقة»، على فضائية «المحور»، إن «محتوى الحوار بيني وبين صلاح كان هادي ولطيف، وقلت له أن مطالبه ليس مبالغًا فيها، لكن طريقة تعامل وكيله رامي عباس، مع اتحاد الكرة لم تكن لائقة، ووعدته بإصلاح كل شيء».







حريق متحف «ريو دي جانيرو» يمتد للبرامج



ألقى الحريق الذي نشب بالمتحف القومي بمدينة «ريو دي جانيرو»، بظلاله على برامج «التوك شو»، وخاصة بعد الإعلان عن وجود العديد من القطع الأثرية المصرية داخل المتحف.



وقال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن متحف «ريو دي جانيرو»، يعتبر من أقدم المتاحف الموجودة في العالم، والتي تضم عدد كبير من الآثار المصرية النادرة، معتبرًا الآثار التي تأثرت بهذا الحريق بمثابة خسارة كبيرة للإنسانية.



وطالب في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، على فضائية «dmc»، بضرورة تأمين الآثار المصرية في الخارج، من خلال إنشاء إدارة جديدة تتولى هذه المهمة في وزارة الآثار.







ومن جانبه أعرب فرنسيس أمين، عالم المصريات، عن حزنه بسبب حريق المتحف، واصفًا هذا الحادث بكارثة أثرية تاريخية أصابت الحضارة البشرية.



وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، على فضائية «ten»، إلى وجود العديد من القطع الأثرية المصرية داخل المتحف، قائلًا: «اليوم نعلن وفاة قطع مصرية قديمة نادرة».







أنظار «التوك شو» تتجه إلى العاصمة الصينية



اتجهت أنظار برامج «التوك شو»، إلى العاصمة الصينية بكين، حيث مكان انطلاق منتدى «الصين - إفريقيا»، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشاد علي الحفني، السفير المصري الأسبق بالصين، بمنتدى «الصين - إفريقيا»، مشيرًا إلى العوامل والقيم المشتركة بين الجانبين الصيني والإفريقي على مدار التاريخ.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة في مصر»، على فضائية «الحياة»، أن هناك توافق في وجهات النظر تجاه معظم القضايا بين الصين والدول الإفريقية، وخاصة أن الصين لم يكن لديها أي مطامع استعمارية في القارة السمراء.







ومن جانبه، أشار الكاتب الصحفي، عبد المنعم سعيد، إلى سعي الصين للوصول إلى كافة المناطق التي بدأت الدول الغربية في الانسحاب منها، وخاصة القارة الإفريقية.



وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، على فضائية «CBC»، الصين تسعى إلى تحويل عملتها إلى عملة دولية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يمكن وأن يتحقق إلا من خلال دخولها لكافة الأسواق بكل قوتها.







الدولة تكشف استعداداتها للسيول المحتملة.. وتتعهد بالاستفادة منها



عقب البيان التحذيري الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية حول احتمالية سقوط سيول على بعض المحافظات، خلال الأيام المقبلة، حرصت برامج «التوك شو»، على معرفة استعدادات الدولة لمواجهة هذه السيول المحتملة.



وأعلن الدكتور يسري خفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، عن رفع حالة الاستعداد القصوى في الوزارة؛ لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن السيول.



وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، على فضائية «dmc»، إلى إنشاء عدد كبير من السدود، والبحيرات الصناعية، والآبار، خلال الفترة الماضية؛ لزيادة القدرة على استيعاب المياه الناتجة من السيول والاستفادة منها.





وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال السيول المحتملة، مشيرًا إلى إقامة 241 بحيرة جبلية؛ لاستيعاب مياه السيول.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، على فضائية «صدى البلد»، أنه تم الانتهاء من إنشاء ثلاثة سدود في سانت كاترين، معربًا عن أمله في أن تكون السيول مصدر خير وفرحة لبدو سيناء.



