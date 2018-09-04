إقبال ضعيف على تذاكر مباراة مصر والنيجر

أكد شريف سعد مدير ستاد الإسكندرية أن الإقبال علي شراء تذاكر مباراة مصر والنيجر والمقرر أقامتها يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، ضيعف جدًا.

و أشار سعد أن التذاكر تم طرحها في منافذ البيع بإستاد الاسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، ولكن لا يوجد إقبال مثلما توقعنا .

و أضاف : يوجد مايقرب من 20 ألف تذكرة في ستاد الإسكندرية وسوف يتم فتح منافذ البيع يومياً حتي صباح يوم المباراة.

وكان قد أدى المنتخب تدريبه الأول تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري أمس الأحد ضمن معسكره المغلق ببرج العرب "تابع التفاصيل" ، وقد أكتملت صفوف الفراعنة بوصول علي غزال لاعب فانكوفر الكندي "تابع التفاصيل".