ضبط عاطلين لاتهامهما بالسرقة من داخل إحدى السيارات بالبساتين

ألقت مباحث القاهرة القبض على عاطلين لاتهامهما بالسرقة من داخل إحدى السيارات بالبساتين. حرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كان ضباط مباحث قسم شرطة البساتين تلقوا بلاغا بقيام «واعد.أ» 25 عاما، عاطل، و«محمد.ب» 25 عاما، عاطل، بسرقة إحدى السيارات من الداخل حال توقفها أمام عقار بالبساتين.

وبسؤال «كمال.ح»، أحد شهود الواقعة، أقر بأنه أثناء تواجده أمام العقار اشتبه في المتهمين وطلب منهم تحقيق شخصية، وبمواجهتما عثر معهما على سماعة بلوتوث ونظارة شمس وفلاشة، واعترف المتهمين بارتكاب الواقعة.