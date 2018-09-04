فيلم «بعلم الوصول» يفوز بثلاثة جوائز بمهرجان فينسيا قيمتها 25 ألف يورو

فاز فيلم "بعلم الوصول" بطولة الفنانة بسمة، بثلاثة جوائز، في ورشة فاينال كات فينيسيا التي أقيمت يومي 2 و3 سبتمبر الجاري ضمن فعاليات الدورة 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

الجائزة الأولى بقيمة 15 ألف يورو، لعملية تصحيح الألوان بستوديو ليز في روما، والجائزة الثانية مقدمة من شركة لاجوني للإنتاج وقدرها 5 آلاف يورو، والفرنكفوني هي الجائزة الثالثة وقيمتها 5 آلاف يورو أيضا.

الفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر، في أولى تجاربه الروائية الطويلة، وتم تصويره بطريقة مستقلة، وأحداثه تدور حول حالة نفسية لامرأة، تصاب بالاكتئاب لمرورها بأزمة نفسية في صغرها، ثم تزيد هذه الحالة بعد إنجابها طفلا، ولكن ظروفها تجبرها على التخلص من حالة الاختباء خلف زوجها، للتعامل مع الحياة، وأن تعيش إنسانة طبيعية.

وقالت الفنانة، بسمة، لـ"الشروق" إنها سعيدة جدا وفخورة بمنافسة فيلمها الجديد "بعلم الوصول" على جوائز ورشة "فاينال كات" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مضيفة أن مجرد اختيار الفيلم للمشاركة في مهرجان فينسيا شيء مشرف، لأن "فينيسيا" من أعرق وأهم المهرجانات، ويدقق جدا في اختيار كل الأفلام المشاركة من كل أنحاء العالم.

وأعربت عن سعادتها، بفوز الفيلم بثلاثة جوائز، لسببين، الأول، أن ذلك يعبر عن مدى الإعجاب بالتجربة، والثاني، أن الفيلم إنتاجه منخفض التكلفة، وبالتالي ستفرق هذه الجوائز في المراحل النهائية للفيلم.

وأوضحت بسمة، أن هذا الفيلم أقرب لأن يكون فيلما نسائيا، والطريف أن جزءا كبيرا من فريق العمل، من النساء، لدرجة أن البعض سيتعجب أن رجلا هو الذى كتب السيناريو، لأن الفيلم متعمق في أحاسيس المرأة بشكل كبير جدا.

ورغم قناعة "بسمة"، أن طبيعة الفيلم مختلفة، إلا أنها تتمنى في الوقت نفسه أن يحقق نجاحا جماهيريا عند عرضه تجاريا.

كانت الفنانة بسمة شاركت في المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا عام 2009، بفيلم "المسافر" من تاليف وإخراج أحمد ماهر، وبطولة الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، بالإضافة إلى الفنانين خالد النبوي، وسيرين عبد النور، وشريف رمزي.