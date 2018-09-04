خفر السواحل التركي يضبط 33 مهاجرا غير نظامي في بحر إيجة

أفادت مصادر أمنية تركية اليوم الثلاثاء، بأن خفر السواحل التركي ضبط أمس 33 مهاجرًا غير نظامي وهم يحاولون الخروج من الحدود البحرية لتركيا بشكل غير قانوني، وذلك في بحر إيجة قبالة السواحل الغربية للبلاد.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن المصادر، أن دورية تابعة لخفر السواحل كشفت موقع قارب مطاطي في البحر قبالة ساحل بلدة «كوش آضه سي» التابعة لولاية «آيدين» غربي البلاد.

وأوضحت، أن قوات خفر السواحل تحركت على الفور لتحري أمر القارب، الذي تبين لاحقا أنه يحمل على متنه 33 أجنبيا: 14 عراقيا و13 أفغانيا و6 سوريين.

وأشارت إلى، أن هؤلاء الأشخاص نقلوا إلى مركز ترحيل الأجانب بالولاية بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقهم.

وبموجب اتفاق وقعته تركيا مع الاتحاد الأوروبي، تلتزم أنقرة بمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من أراضيها إلى الاتحاد مقابل دعم مالي ووعود بإعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول الاتحاد.