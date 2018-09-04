ميدو يقدم مقترحا لحل أزمة الحكام وتطبيق تقنية الفيديو

قدم أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك الأسبق، والمدير الفني السابق لوادي دجلة، إقتراحًا لمجلس اتحاد الكرة لحل أزمة الحكام، في أعقاب مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، التي أقيمت، الأحد الماضي، عن طريق تطبيق تقنية الفيديو بما لا يضر مصالح الاتحاد.

وكتب ميدو على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « تنفيذ تقنية الفيديو لن تكون مكلفة، إذا تم تخصيص غرفة في اتحاد الكرة بها 10 شاشات وبها رئيس لجنة الحكام نفسه، مع 3 أو 4 خبراء متواصلين مع حكام المباريات مباشرة خلال المباراة، مع وجود شاشة واحدة في كل ملعب لمراجعة حكم الساحة بنفسه للقرار، ما الصعوبة في ذلك؟ وما هي التكلفة الباهظة؟».

ودعى ميدو، اتحاد الكرة إلى منح الأندية حق التصويت على تطبيق تقنية الفيديو قائلًا: « يجب على اتحاد الكرة أن يعطي الأندية الحق في التصويت على تنفيذ تقنية الفيديو التحكيمية بداية من الدور الثاني من عدمه، ويكون هذا الاجتماع للتصويت في أقرب فرصة ممكنة حتى يكون هناك وقت كافٍ لاتحاد الكرة، للتحضير لاستخدامها وتدريب الحكام عليها قبل تنفيذها».

كما قدم ميدو، مقترحًا لتغطية تكاليف تطبيق تقنية الفيديو عن طريق تسويق الإعادات الخاصة بالحالات المثيرة الجدل: «لو طرح اتحاد الكرة مناقصة لتسويق الإعادات في تقنية الفيديو، ووجود اسم الراعي على الشاشة وقت إعادتها، أراهن بأنه سيتم بيعها بـ50 مليون جنيه لأنها ستكون أهم لحظات المباراة، ومستعد لتقديم دراسة للاتحاد بأن تنفيذ الـ «VAR» لن يتكلف أكثر من 30 مليون جنيه في الموسم».

وكان مجلس إدارة الأهلي، قد أصدر بيانًا مساء أمس، الاثنين، تعليقًا على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق في مباراة الانتاج الحربي، والتي حرمت الفريق من فوز مستحق (طالع التفاصيل).

وطالب الأهلي في بيانه، بتطبيق تقنية الفيديو، لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة التحكيمية، مهددًا بالانسحاب من المسابقة حال تكرار التعرض لمثل هذة «الأخطاء الفجة» بحسب وصف البيان.