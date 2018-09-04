إعصار «جيبي» القوي يضرب غربي اليابان

ضرب الإعصار «جيبي» القوي غربي اليابان، اليوم الثلاثاء، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية، في الوقت الذي تم فيه إلغاء أكثر من 600 رحلة جوية ومئات من خدمات القطارات.

ووصل الإعصار إلى اليابسة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي في الجزء الجنوبي من مقاطعة توكوشيما، حسب هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة إن العاصفة تتحرك شمالا إلى الشمال الشرقي بسرعة 55 كيلو متر في الساعة، وبسرعة قصوى بلغت 162 كيلو متر في الساعة، وعواصف سرعتها 216 كيلو متر في الساعة.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كي» بأن العاصفة تسببت في سقوط أمطار على أجزاء من غربي اليابان بلغ منسوبها 83 ملليمترا في الساعة، حتى الظهر في كاميكاتسو، و80 ملليمترا في هيجاشي-كاجاوا، وكلاهما في جزيرة شيكوكو (جنوب غرب).

وحذرت هيئة الطقس من فيضانات ورياح قوية وأمطار غزيرة في أجزاء كبيرة من البلاد، قائلة إن العاصفة قد توّلد موجات مد يصل ارتفاعها إلى 12 مترا حول منطقة كينكي وشيكوكو.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار يصل منسوبها إلى 500 ملليمتر في منطقة توكاي، و400 ملليمتر في منطقتي كينكي وكانتو، بما في ذلك طوكيو بحلول ظهر الأربعاء.

وفي مطلع يوليو، ضربت أمطار موسمية غربي اليابان وتسببت في انهيارات أرضية وفيضانات، خلفت 226 قتيلا و10 مفقودين، في أسوأ كارثة تتعلق بالطقس في أكثر من 3 عقود.

وضربت موجة من الحر الشديد البلاد بعد ذلك؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 130 شخصا، فقد زادت الحرارة عن 40 درجة مئوية في بعض الأماكن.