تعادل الوصل واتحاد كلباء في كأس الخليج العربي

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تعادل فريقا الوصل واتحاد كلباء سلبيًا، اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بكأس الخليج العربي لكرة القدم ،والتي شهدت أيضا تعادل عجمان بضيفه بني ياس 1/1.

وفشل فريقا الوصل واتحاد كلباء في استغلال كافة الفرص، التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصد كل فريق أول نقطة له في البطولة هذا الموسم.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق عجمان مع ضيفه بني ياس 1/1.

وتقدم بني ياس في الدقيقة 23 عن طريق الهولندي ليروي جورج، وتعادل لصاحب الأرض البرازيلي فاندرا فييرا في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وحصد كل فريق أول نقطة له في البطولة هذا الموسم.