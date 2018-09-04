بطل أفريقيا يواجه الفائز من مواجهة العين ضد ويلينجتون في مونديال الأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم صباح اليوم الثلاثاء عن قرعة كأس العالم للأندية، وذلك في مقر الاتحاد بمدينة "زيورخ" السويسرية ، والتى من المقرر أن تستضيفها دولة الإمارات في ديسمبر المقبل.

ويلاقي فريق العين الإماراتي باعتباره حامل لقب دوري الخليج العربي، والذي يضم في صفوفه حسين الشحات نجم المنتخب الوطني، نظيره ويلينجتون النيوزيلندي المتوج بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا، وذلك يوم 12 ديسمبر المقبل في افتتاح البطولة.

ويلاقي بطل أفريقيا نظيره الفائز من مواجهة (العين – ويلينجتون)، والفائز سيواجه بطل كوبا ليبرتادوريس، ويواجه بطل آسيا، فريق جوادالاخارا، ويلعب الفائز مع بطل أوروبا، ريال مدريد.

ومن المقرر أن يتبقى الكشف عن 3 فرق أخرى وهم: بطل أسيا ، بطل أفريقيا، وبطل كوبا ليبرتادوريس أيام 10، 11، 28 نوفمبر على التوالي.