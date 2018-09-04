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كشفت صحف سعودية عن التهم الموجهة إلى الداعية الإسلامي سلمان العودة، والذي بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض محاكمته صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت صحيفة «سبق»، التي لم تسم «العودة» في خبرها، واكتفت بذكر أنه «متهم سعودي الجنسية»، أنه تم تسليم لائحة الدعوى للمتهم من أجل الرد عليها في الجلسة المقبلة وعدد التهم الموجودة بها 37 تهمة.

وأكدت أن المحاكمة شهدت حضور بعض أقارب المتهم وعدد من وسائل الإعلام.

وكشفت الصحيفة عن 5 تهم من الموجهة إلى سلمان العودة، وهي:

1- الإفساد في الأرض بالسعي المتكرر لزعزعة بناء الوطن وإحياء الفتنة العمياء وتأليب المجتمع على الحكام وإثارة القلاقل والارتباط بشخصيات وتنظيمات وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الوطن وحكامه.

2- دعوته للتغيير في الحكومة السعودية والدعوة للخلافة في الوطن العربي وتبنيه ذلك بإشرافه على (ملتقى النهضة) يجمع الشباب كنواة لقلب الأنظمة العربية وانعقاده عدة مرات في عدة دول بحضور مفكرين ومثقفين وإلقائه محاضرات محرضة .

3- دعوته وتحريضه للزج بالمملكة في الثورات الداخلية ودعم الثورات في البلاد العربية من خلال ترويجه لمقاطع تدعم الثورات ونقل صورة عما تعانيه الشعوب واستثماره الوقت في التركيز على جوانب القصور في الشأن الداخلي وإظهار المظالم للسجناء وحرية الرأي.

4- الانضمام لتجمعات واتحادات علمية دينية مخالفة لمنهج كبار العلماء المعتبرين وتقوم على أسس تهدف لزعزعة الأمن في البلاد والوطن العربي ودعم الثورات والانشقاقات والصمود ضد الحكومات والانضواء تحت قيادة أحد المصنفين على قائمة الإرهاب (يوسف القرضاوي) وتوليه منصب الأمين المساعد في الاتحاد.

5- تأليب الرأي العام وإثارة الفتنة وتأجيج المجتمع وذوي السجناء في قضايا أمنية بالمطالبة بإخراج السجناء على منصات إعلامية.

وبدأت السعودية، صباح اليوم الثلاثاء في محاكمة الداعية سلمان العودة، الأمين العام المساعد لما يسمى بـ«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، المصنف كيانا إرهابيا في السعودية، وطالبت النيابة خلال الجلسة بقتله تعزيرا بموجب التهم الموجهة إليه.