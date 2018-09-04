نيمار يفضل أندية لندن عن قطبي مانشستر

كشفت صحيفة " ديلي اكسبريس" البريطانية اليوم الثلاثاء، أن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لديه رغبة في الانتقال لمنافسات الدوري الإنجليزي، على الرغم من الأنباء التي ترددت في الأيام الماضية عن مساعي ريال مدريد في استقطاب لاعب برشلونة السابق.

الصحيفة البريطانية أشارت إلي أن نيمار كشف لهم تفضيله في حالة انتقاله للدوري الإنجليزي اللعب لأحد أندية لندن، خاصة أرسنال او تشيلسي، بدلا من الانضمام لقطبي مدينة مانشستر" يونايتد، السيتي"

وأضافت الصحيفة " نيمار يحب لندن كثيرا، حتي أنه أخبر زملائه بشكل خاص أنه يود العيش في لندن".

نجم برشلونة السابق تواجد في لندن أربعة مرات خلال الـ12 شهر الأخيرة، ويقول أن هناك شيء خاص بالنسبة له في هذه المدينة.