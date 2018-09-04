تجهيز افتتاح عدة مشروعات خدمية في العيد القومي للوادي الجديد الشهر المقبل

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة بصدد افتتاح عدد من المشروعات الكبرى ووضع حجر أساس لعدة مشروعات خدمية أخرى تشمل كافة القطاعات على مستوى المحافظة، خلال العيد القومي للمحافظة الشهر المقبل والموافق 3 أكتوبر.

وأكد «الزملوط»، في أول لقاء جماهيري بعد تجديد الثقة له كمحافظ للوادي الجديد، أن المشروعات ستشمل تسليم منازل مشروع «سترة» وافتتاح ملاعب كرة قدم وتطوير آخر منها، كذلك افتتاح مشروعات للصرف الصحي والإعلان عن حزمة من القرارات والتسهيلات لتشغيل الشباب خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير أكبر عدد من فرص العمل.

وأشار المحافظ إلى أن العيد القومي سيشمل أيضا تدشين رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية، كذلك الانتهاء من عدد مشروعات بقطاع الطرق بجانب تدشين وتطوير عدد من محطات مياه الشرب المختلفة لضمان توافر الخدمات الرئيسية للمواطنين.