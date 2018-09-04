«عرفات» يتابع معدلات تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل

اجتمع هشام عرفات وزير النقل، اليوم، مع وفد شركة "فريكوينتز" النمساوية المنفذة لمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، بحضور عبد العظيم طربق رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، واللواء كريم أبو الخير مستشار الوزارة للنقل النهري.

وناقش "عرفات" ما تم تنفيذه من أعمال وموقف توريد مكونات وأجهزة المشروع، إضافة إلى الاطلاع على الخطة الزمنية لتنفيذ مراحل المشروع، مطالبا من الشركة المنفذة ضرورة ضغط الجدول الزمني للمشروع للانتهاء منها خلال الربع الأول من العام المقبل، فقد وعدت الشركة بالتنفيذ خاصة وأنه مع تنفيذ المشروع يمكن السيطرة ومراقبة تحركات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان وضمان مرور الوحدات النهرية بداخل المجري الملاحي الذي تم تطهيره.

الجدير بالذكر أن مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل يمول بقرض ميسر بدون فائدة من الجانب النمساوي، وتستخدم دول الاتحاد الأوروبي هذا النظام في نهر الدانوب الذي يربط شمال وجنوب الدول الأوروبية وهو نظام عالمي سيتم تطبيقه لأول مرة بجمهورية مصر العربية وله مردود على تفعيل النقل النهري.