بيكيه يذهب لتدريبات برشلونة بـ «العجلة»

ذهب الدولي الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والقائد الثاني للفريق الكتالوني إلى تدريبات فريقه اليوم الثلاثاء عن طريق قيادة العجلة، بعد قرار حرمانه من قيادة السيارات في إسبانيا نتيجة مخالفته لقواعد المرور هناك.

وكانت إدارة المرور العامة في إسبانيا قد أبلغت بيكيه بخصم جميع نقاط رخصة قيادته، وهو ما يعني حرمانه من قيادة أي سيارة هناك لحين حل تلك الأزمة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن بيكيه استجاب لقرار إداراة المرور اليوم، وذهب لتدريبات فريقه بقيادة العجلة بعد حرمانه من قيادة سيارته.

ويعد بيكيه شخصية عامة مثيرة للجدل في إسبانيا بالفترة الأخيرة، سواء بتصريحاته ضد الحكومة الإسبانية والمؤيدة للانفصال عن إقليم كتالونيا، أو عن ريال مدريد خصم فريقه التقليدي وقائده سيرجيو راموس.