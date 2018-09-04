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الفيضانات والعواصف تودي بحياة 14 شخصا في فيتنام

هانوي - د ب ا:
نشر فى : الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 11:17 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 11:17 ص

أودت الفيضانات والعواصف بحياة 14 شخصا في شمال ووسط فيتنام، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وأفاد موقع «فن إكسبريس» الإخباري، بأن منطقة التقاء مدارية وصلت المنطقة في 29 أغسطس الماضي، تسببت في هطول أمطار غزيرة ووقوع فيضانات.

وتم تسجيل 9 حالات وفاة، بالإضافة إلى فقدان 3 في إقليم ثانه هوا، الأكثر تضررا من الفيضانات، في حين سجلت كل من أقاليم (هوا بينه، ولاي شاو لان جسون، وسون لا وين باي) حالة وفاة في كل منها.

وكان رئيس الوزراء، نجوين شوان فوك، قد طالب السلطات الجمعة الماضية باتخاذ إجراءات لمنع وقوع مزيد من الضحايا.

ويعد شهر أغسطس أحد الشهور الأصعب التي مرت على فيتنام بسبب العواصف الاستوائية. وكان 10 أشخاص قد لقوا حتفهم الشهر الماضي عقب هبوب إعصار «بيبينكا».


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