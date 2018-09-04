ضبط ربة منزل ادعت اختطافها بمصر الجديدة

ألقت مباحث القاهرة، القبض على ربة منزل لاتهامها اختلاق واقعة اختطافها على يد مجهولين بمساعدة سائق تربطهما علاقة عاطفية بمصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور بإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغًا من «منى.ع»، 55 عامًا، ربة منزل، بأنه عقب حضور ابنتها «هبة.ح» 30 عامًا، ربة منزل وبصحبتها أبنائها للإقامة معهما لمدة يومان لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها خرجت من الشقة لشراء بعض المأكولات دون اصطحاب أبنائها في تلك الأثناء تلقت اتصالا تليفونيا من هاتف ابنتها المحمول قرر خلاله المتصل بقيامه وآخرين بخطفها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية ومتعلقاتها.

وبعدها بساعات حضرت المتغبية لديون القسم، قررت بأنها حال سيرها بشارع الأهرام فوجئت بقيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة مخدرة على وجهها فقدت على أثرها الوعي وعقب إفاقتها، تبين أنها في منطقة صحراوية واكتشفت سرقة حقيبة يدها وبداخلها مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي وهاتفه المحمول.

وكشفت تحريات المباحث عدم صحة الواقعة وبإعادة مواجهة المتغيبة، أقرت باختلاقها الواقعة واعترفت بأنها ترتبط بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص يدعى «محمد.ج» 33 عامًا، سائق، وبتاريخ الواقعة توجهت لشقة الأخير، واختلقت واقعة اختطافها لتبرير فترة غيابها وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من القبض على الأخير، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد على ضبط جميع متعلقات المتهمة داخل شقته.