السفارة الأمريكية بطرابلس تنفي تأثر مقرها بحريق خزان الوقود بطريق المطار

أكدت السفارة الأمريكية بطرابلس، اليوم الثلاثاء، عدم تأثر مباني مجمعها بالحريق الذي اندلع في خزانات للوقود بطريق المطار بالمدينة.

وذكرت السفارة - حسبما أوردت بوابة الوسط الليبية - أن المجمع السابق للسفارة في العاصمة لم يتأثر بالحريق الذي أصاب خزان للوقود في منطقة محيطة.

وكانت هيئة السلامة الوطنية طرابلس الاحتياطية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، استنفارًا كاملاً لوحدات الدفاع المدني طرابلس التي لم تتمكن من دخول المنطقة، بسبب كثافة النيران قرب خزانات الوقود، وحينها تحدث شهود عيان عن وقوع حريق بمقر المجمع السابق للسفارة وهو ما تم نفيه من قبل السفارة.