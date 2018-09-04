تكليف سراج ومهند وجوهر برئاسة بعثات الأهلي في السلة و اليد

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه مساء أمس، الإثنين، برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال إلى تنزانيا للمشاركة في تصفيات البطولة الافريقية للأندية الابطال رقم 33 للمنطقة الخامسة في الفترة من 28 سبتمبر الحالي وحتى 10 أكتوبر القادم، وسوف يرجئ سراج سفره مع البعثة لحين الانتهاء من انعقاد دعوة الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي يوم 28 سبتمبر الحالي على أن يلحق بعد ذلك بالبعثة لرئاستها .

كما قرر المجلس تكليف الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة كرة السلة رجال إلى لبنان للمشاركة في دور الحريري من 15 الى 22 أكتوبر الحالي.

كما كلف المجلس جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة فريق كرة اليد رجال للمشاركة في بطولة أفريقيا لأندية الأبطال التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 17 الى 28 أكتوبر القادم، على أن يسبق مشاركة الفريق في البطولة إقامة معسكر إعداد بالدار البيضاء لمدة 3 أيام يتخلله خوض بعض المباريات الودية .