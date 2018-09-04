«التنمية المحلية»: مستمرون في إزالة التعديات من الشوارع بقوة القانون

وأضاف متحدث «التنمية المحلية»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الإثنين، أن هناك حملات إزالة تشنها الوزارة الآن على محافظة الإسكندرية لإزالة التعديات على منطقة منتزة أول، ومنتزة ثاني، وشرق الإسكندرية، بالإضافة لحي العمرية، ويتم مراجعة أوراق تراخيص كافة المقاهي.وأكد على غلق المقاهي المخالفة فورًا، وإزالة التعديات على الأرصفة، فضلًا عن متابعة إزالة ااشغالات الطرق بعد الحملة بـ48 ساعة؛ للتأكد من عدم رجوع المخالفات مرة أخرى.وأشار إلى تعاون قطاع التفتيش مع جهاز الشرطة المختصة، بالتنسيق مع إدارة الحي التابع لكل منطقة، في حملات الإزالة من الشوارع، مشيرًا إلى توقيع غرامة مالية متدرجة، أو الغلق التام للمقاهي والمحال التجارية في حالة إشغالات الطريق.