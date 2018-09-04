الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 8:07 م القاهرة القاهرة 33.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

في رأيك من الأحق بلقب أفضل لاعب في العالم؟
النتـائـج تصويت

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية بريف حماة

أحمد العيسوي
نشر فى : الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 6:58 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 6:58 م

قالت وكالة «سانا»، السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على منطقة وادي العيون بريف حماة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك