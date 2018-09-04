الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية بريف حماة

الأكثر قراءة
تعرف على الآثار المصرية الموجودة في المتحف الوطني «المحترق» بالبرازيل
«الوزراء»: منع سير النقل على الدائري يقلل كثافة المرور بنسبة 40%
فيديو.. «النقل»: تشغيل 3 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو نهاية 2018
فيديو.. «عرفات»: نسبة النقل الثقيل على الطريق الدائري بلغت 50%
شارك برأيك
في رأيك من الأحق بلقب أفضل لاعب في العالم؟
محمد صلاح
كريستيانو رونالدو
لوكا مودريتش
النتـائـج
تصويت
قالت وكالة «سانا»، السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على منطقة وادي العيون بريف حماة.