محمود العسيلي: خطوط الطيران التركية حولت إجازتي إلى كابوس

انتقد الفنان محمود العسيلي خطوط الطيران التركية، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "الخطوط التركية حولت إجازتي اللي مستنينها من أول السنة لكابوس، رحلة القاهرة اتأخرت فضيعوا عليا رحلتين ترانزيت، وتاني يوم ضيعولي شنطي كلها، ونزلت إسبانيا مفيش حيلتي غير الهدوم اللي عليا وبقالهم 3 أيام محدش عبرني".

يُذكر أن الفنان محمود العسيلي يستعد حاليا لطرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل عنوان "ولاد اللذينة"، وهي ديو غنائي بمشاركة الفنان عبد الباسط حمودة، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، ومكساج وماستر خالد سند، وكانت آخر أعمال العسيلي، أغنية "حلم بعيد" كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وحققت الأغنية نسب مشاهدة تجاوزت 6 ملايين عبر "يوتيوب".