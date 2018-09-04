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قنصل إسبانيا بالإسكندرية يشهد إطلاق سلحفاة بحرية في مياه البحر المتوسط

أرشيفية
أرشيفية
كتبت ـ هدى الساعاتي:
نشر فى : الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 4:53 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 4:53 ص
شهد قنصل إسبانيا بالإسكندرية، خوان مانويل فيلابانا، قيام فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية برئاسة مي حمادة بإطلاق سلحفاة بحرية في مياه البحر المتوسط بأحد الشواطئ.

وشاركت قنصلية إسبانيا بالإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، فيديو يسجل تلك العملية. وأكدت أهمية الدور الذي يقوم به الفريق في حماية الحيوان والحفاظ على البيئة.

يذكر أن فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية ينفذ العديد من الفعاليات التي تهدف إلي الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض.

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