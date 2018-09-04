«الشباب والرياضة»: منظومة إليكترونية لحجز تذاكر المباريات

قال محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن هناك دعمًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل عودة الجماهير المصرية إلى الملاعب، مستطردًا أن الحفاظ على سلامة الجماهير يعد من أهم العناصر التي توضع في الاعتبار فيما يتعلق بهذا الشأن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن إنشاء منظومة إلكترونية لحجز تذاكر المباريات، سيسساهم في الحفاظ على أمن الجماهير بالإضافة إلى زيادة الإيرادات.

واستطرد أن هناك عددًا من الضوابط والمعايير ستراعيها هذه المنظومة الإلكترونية بشأن اشتراطات الأمن والسلامة التي وضعتها النيابة العامة، بالإضافة إلى مراعاتها لضوابط الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

وذكر أن هذه المنظومة سيكون لها دور كبير في تحويل ملاعب كرة القدم في مصر إلى ملاعب دولية جاهزة لاستضافة أي أحداث رياضية كبيرة، متابعًا: «هذه المنظومة سيكون لها شأن كبير في زيادة أعداد الجماهير خلال الفترة المقبلة».

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد اجتمع اليوم مع اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى مجدي عبد الغني، عضو مجلس اتحاد الكرة المصري، وممثلين عن وزارة الداخلية، لبحث إنشاء منظومة إلكترونية لحجز تذاكر المباريات.