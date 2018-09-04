كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل آخر اتصال هاتفي له مع لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعد أزمة اللاعب الأخيرة مع اتحاد الكرة.



وقال في تصريحات لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض على فضائية «المحور»، مساء الاثنين، إن «محتوى الحوار بيني وبين صلاح كان هادي ولطيف، وقلت له أن مطالبه ليس مبالغًا فيها، لكن طريقة تعامل وكيله رامي عباس، مع اتحاد الكرة لم تكن لائقة، ووعدته بإصلاح كل شيء».



وأضاف أن تدخله في هذه الأزمة منطقي لكنه ليس قانوني، موضحًا: «التدخل منطقي لأني أمثل المنظومة الرياضية في مصر، لكنه غير قانوني لأن اتحاد الكرة كيان مستقل، وليس لدينا أي سلطة عليه».



وأوضح أن «الأيام الماضية شهدت تفاهمًا بين محمد صلاح واتحاد الكرة، وتم الاستجابة لمطالبه بشكل سريع، وتواصلوا مع صلاح، وتم حل الأزمة، بدليل حضور اللاعب إلى معسكر المنتخب».



وعند سؤاله عن احتمالية تكرر الأزمات بين محمد صلاح واتحاد الكرة، خلال الفترة المقبلة، أجاب وزير الشباب والرياضة «لابد وأن تكون المنظومة أكثر احترافيًا؛ لكي نضمن عدم حدوث مثل هذه الأزمات مرة أخرى».



ونشبت أزمة جديدة، خلال الأيام الماضية، بين لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وبين اتحاد الكرة المصري، حول بعض المطالب التي تقدم بها اللاعب، من خلال وكيله رامي عباس، ولم يتم الرد عليها من قبل الاتحاد.



