سلاح من قطع الليجو يتسبب في استدعاء الشرطة في ألمانيا

تسبب مسدس رشاش زائف مصنوع من قطع الليجو في استدعاء الشرطة بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية.

وكان شهود عيان أبلغوا الشرطة في مدينة لودفيجسهافن الألمانية، مساء أمس الاثنين، بأنهم رأوا في منزل رجل مسدس رشاش.

وذكرت السلطات، اليوم الثلاثاء، أنه عندما وصلت قوات أمنية خاصة إلى المنزل وجدت شابا ومراهق، 19 و23 عاما، وتبين أن المراهق صنع السلاح الذي بدا كمسدس رشاش حقيقي من قطع الليجو.

ورغم أنه تبين أن السلاح ليس حقيقا، تجري السلطات تحقيقات ضد الرجل بتهمة انتهاك قانون حيازة السلاح بسبب تلويحه بالسلاح من النافذة.