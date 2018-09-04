باكستان تعتزم انتخاب رئيس جديد خلفا لمأمون حسين

من المقرر أن ينتخب مشرعون باكستانيون رئيسا جديدا للبلاد خلفا للرئيس مأمون حسين اليوم الثلاثاء، في ظل منافسة بين حزب رئيس الوزراء عمران خان الحاكم ومعارضة منقسمة.



ويتنافس ثلاثة مرشحين في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن يصوت فيها أكثر من ألف نائب في البرلمان الوطني والمجالس التشريعية الإقليمية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (0500-1100 بتوقيت جرينتش).



ويبدي التحالف الحاكم بقيادة حزب خان، ثقته في فوز مرشحه، عارف علوي، بذلك المنصب.



ولم تتمكن أحزاب المعارضة التي ينتمي لها كل من رئيس الوزراء السابق نواز شريف والرئيس السابق آصف علي زرداري من الموافقة على الدفع بمرشح مشترك مما يقلل من فرص فوزها.



ودفع حزب الشعب الباكستاني الذي ينتمي إليه زرداري بـ"اعتزاز أحسن" للترشح لذلك المنصب، في حين أن "مولانا فضل الرحمن" هو مرشح جماعات المعارضة الأخرى.



يشار إلى أن منصب الرئاسة في باكستان، الذي كان منصبا قويا في السابق، تحول إلى منصب شرفي إلى حد كبير بعد أن تم تقليص سلطاته في التعديل الدستوري لعام 2010.



ومن المقرر أن يتنحى الرئيس الحالي مأمون حسين، حليف شريف، عن منصبه في الثامن من سبتمبر بعد استكمال فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات.



وشكّل حزب خان الحكومة بعد فوز مثير للجدل في انتخابات يوليو الماضي، التي شابتها مزاعم بتدخل الجيش، وهو لاعب رئيسي في السلطة السياسية في باكستان.