سفير مصر الأسبق بالسودان: استقرار دول الجوار يساهم في تنمية مصر

قال السفير محمد الشاذلي، سفير مصر الأسبق لدى السودان، إن مصر بذلت جهود كبيرة خلال الفترة الماضية في وضع حلول للأزمة المفجعة التي يعاني منها شعب جنوب السودان، مشيرًا إلى الدور الدبلوماسي النشط للقيادة السياسية في تعزيز علاقة مصر بدول الجوار.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن مصر تتأثر بحالة عدم الاستقرار في الدول الإفريقية وخاصة دول الجوار، موضحًا أن بناء التنمية والرخاء لا يحدث في ظل التوترات الخارجية أو العنف.



وأوضح أن قارة إفريقيا مترابطة ومتلاحمة، وتتأثر بقضايا الدول الشقيقية، متابعًا: «لو أصاب جزء من إفريقيا عدم الاستقرار أو العنف ينسكب هذا على الدول الجوار في شكل لاجئين وقضايا أمنية، مشاكل على الحدود، وفرص ضائعة للتنمية والنهوض».



وأشار إلى ضرورة حل السودان مشاكلها بطريقة دبلوماسية وسياسية سلمية، بدلًا من تعريض شعبها لويلات الحروب والتشتت والتفرق، ما يؤدي إلى تدمير البنية التحتية للبلاد.



ويُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل بمقر إقامته في العاصمة الصينية بكين، اليوم الإثنين، رئيس جنوب السودان، سلفا كير، وتناول اللقاء عددًا من الملفات الهامة المتعلقة بالمنطقة، في ظل التأكيد على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين البلدين.



وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات منتدى «الصين-إفريقيا» في العاصمة بكين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلبيةً لدعوة من نظيره الصينى شى جين بينج.



وتعقد القمة تحت شعار «الصين وإفريقيا: نحو مجتمع أقوى يتمتع بمستقبل مشترك من خلال التعاون المربح للجانبين».



