يوفنتوس يتبع خطة جديدة لضم مارسيلو

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يخطط يوفنتوس الإيطالي لضم البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد فشل إدارة البيانكونيري في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بانتهاء الشهر المنقضي.

ووفقا لصحيفة "فوتبول إيطاليا" فإن إدارة السيدة العجوز ستعرض على إدارة المرينجي ضم النجم البرازيلي مقابل استبداله بمواطنه أليكس ساندرو ظهير أيسر اليوفي.

وأشارت الصحيفة إلي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي، والمنتقل إليه من الريال مطلع الانتقالات الصيفية الماضية أبلغ مدربه الحالي الإيطالي ماسيميليانو أليجري برغبة مارسيلو في الانتقال إلي اليوفي، وذلك بسبب توتر علاقته مع الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد.

وتزامل مارسيلو مع رونالدو في الريال لمدة 9 سنوات، قبل أن يغادر صاروخ ماديرا الفريق الملكي، ويرحل إلى صفوف البيانكونيري مقابل 100 مليون يورو للنادي الملكي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلي نية اليوفي في ضم اللاعب صاحب الـ30 عاما في الموسم المقبل (طالع التفاصيل).