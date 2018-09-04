الحكومة السعودية تتحرك لمصادرة «البقدونس» في الأسواق

كثفت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، الرقابة الصحية على أسواق الخضار ومنعت بيع منتج "البقدونس"، إلا لمن حصل على تصريح بذلك، بعد أن أثبتت نتائج الفحص المخبري تلوث البقدونس بمتبقيات المبيدات وبكتيريا القولون النموذجية، وكانت النسبة أعلى من الحدود المسموح بها حسب المواصفات القياسية السعودية، ودعت الحكومة المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفة.

وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أنه تم توجيه المراقبين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق الموردين والأسواق، إن وجد بقدونس بها، حيث إن التصريح الصادر للموردين يشمل جميع الورقيات ما عدا البقدونس حتى إشعار آخر.

وكانت أمانة الجوف قد صادرت قبل أيام 1500 ربطة من الورقيات وإتلافها بسوق الخضار بالمخطط لوجود كمية عالية جدًّا من المبيدات، وتم أخذ التعهدات اللازمة على أصحاب المباسط بعدم البيع إلا بعد التأكد من المورد بوجود فسح من مختبر الأمانة.