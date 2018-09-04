علق عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، على حريق متحف البرازيل، قائلًا إن المتحف من أقدم وأهم المتاحف الموجودة في العالم، ويضم عددا كبيرا من الآثار المصرية النادرة، وخاصة الممياوات التي تعد خسارة كبيرة للإنسانية.



وطالب في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، بضرورة إنشاء إدارة جديدة في وزارة الآثار، تختص بتأمين الآثار المصرية في الخارج، مؤكدًا على أهمية تأمين جميع المتاحف ضد الحرائق؛ للحفاظ على الآثار في العالم.



وأوضح أن هناك الكثير من المتاحف غير المؤمنة حول العالم، وتضم آثار مصرية نادرة وهامة، ما يهدد الآثار بشكل عام والآثار المصرية بشكل خاص، متابعًا أنه يجب إنشاء وصاية مصرية على الآثار المعروضة في الخارج حتى لا تتعرض للخطر.



وتعرض متحف البرازيل الوطني، صباح أمس الاثنين، لحريق كبير، دمر مؤسسة ريو البالغة من العمر 200 عام، وأدى الحريق إلى خسائر فادحة، وتم تدمير العديد من القطع الأثرية المصرية النادرة المعروضة هناك، بالإضافة إلى بعض الأعمال الفنية يونانية ورومانية.



