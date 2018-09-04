أمير الكويت يبحث العلاقات الاستراتيجية وتحديات الإرهاب في لقائه مع «ترامب»

أعلن نائب وزیر الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن اللقاء المرتقب، غدًا الأربعاء، بين الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يأتي في إطار العلاقات التاریخیة المتمیزة التي تربط البلدین منذ ما یزید عن 100 عام.

وقال، «الجار الله»، إن الزیارة الراهنة لأمير الكويت للولايات المتحدة التي بدأت الإثنين الماضي، تكتسب أهمية مضاعفة في ضوء تسارع التطورات التي تشهدها الساحة على المستویین الإقلیمي والدولي، وخاصة ما یتصل منها بالوضع في منطقة الخلیج وتطورات عملیة السلام في الشرق الأوسط والتحدیات التي تواجهها البلدان في إطار التحالف الدولي لمواجهة الإرھاب، وتجفیف منابع تمويله.

وشدد «الجار الله» على حرص البلدین على التواصل والتنسيق لتعزیز الشراكة الاستراتیجیة بينهما، مضيفًا أن زیارة الشيخ صباح الأحمد، إلى واشنطن تعد فرصة لاستعراض أوجه التعاون في علاقات البلدین، لاسیما ما یتصل منها بالمجال الاقتصادي، والاستثماري والتجاري والثقافي والتعاون في مجال الطاقة والأمن والدفاع.

وأوضح، أن الزيارة ستشهد انعقاد منتدى رجال الأعمال في البلدین، للبحث في آفاق وفرص التعاون المستقبلي بما یحقق تعزیز وتطویر الشراكة الاستراتیجیة الاقتصادیة التي یتطلع لها الجانبان، مشيرًا إلى التوقیع على عدد من الاتفاقیات التي ستشكل إطارًا لتجسید التعاون بین البلدین.

وأعرب، عن ارتیاح الكویت وتفاؤلها بهذه الزیارة وبما سوف تحققه من أهداف سواء على صعید العلاقات الثنائیة أو على صعید الوضع في منطقة الخليج في ضوء التزام الولایات المتحدة بأمن واستقرار المنطقة.