وكيل البرلمان لطلاب «العلوم السياسية»: نماذج المحاكاة بالبرلمان من أهم أدوات بناء الشباب

أكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب، أن قاعة مجلس الشورى شهدت أحداثا تاريخية ساهمت في صياغة تاريخ مصر الحديث، جاء ذلك خلال نموذج محاكاة مجلس النواب التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، اليوم الثلاثاء، والذي قدم شرحا لدور البرلمان للشباب.



وأضاف للشباب، أن البرلمان له اختصاصات دستورية وتشريعية وأخرى تتعلق بمناقشة الموازنة والحساب الختامي للبرلمان وكذلك برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن الحوار والمناقشة يستهدفان تبادل الرؤى والاستماع لوجهات النظر المختلفة.



وقال خلال نموذج المحاكاة: «تحرص مؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي على رعاية هذه الفاعليات للشباب في إطار منظومة بناء الإنسان المصري الحفاظ على الهوية المصرية وترسيخ القيم الروحية ومفاهيم المواطنة وعدم التمييز ومنظومة للتدريب المهني الشباب لإعدادهم لفرص العمل».



وأضاف «الشريف»: «احترام الخلاف يعتبر إثراء ثقافي وحضاري وتعزيز للتفكير النقدي، متابعا: «أن نماذج المحاكاة لمجلس النواب من اهم أدوات بناء الشباب والمواطن المصري بمختلف شرائح عمره».



وأوضح أن مصر في حاجة للجهود الصادقة للبناء، مؤكدا أن الأوطان الكبيرة مثل مصر لا تتغير أوضاعها بين عشية وضحاها ولكن من خلال الجهد الدؤوب للحفاظ على سلامة واستقرار الوطن وتدعيم قيم المواطنة.