الحوثيون يعلنون أسماء أعضاء الوفد المشارك من صنعاء في محادثات جنيف

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الاثنين، عن أسماء أعضاء الوفد الممثل لها في محادثات السلام المقرر انعقادها الخميس القادم في جنيف.



وقالت وكالة الأنباء «سبأ»، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن "مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى (مشكل من الحوثيين) أصدر قرارًا رقم (139) بتشكيل الوفد الوطني لتمثيلهم في مشاورات جنيف".



وأعلنت الجماعة عن أسماء الوفد المكون من 12 عضوًا يرأسه عبد السلام صلاح أحمد فليته، وينوبه جلال علي الرويشان.



ويعد الرويشان أحد الشخصيات التي كانت مقربة من الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، وهو أحد الأعضاء المشاركين باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الذي اعلن ولاءه للحوثيين، إلى جانب خمسة آخرين.



ويضم الوفد في عضويته كلا من: خالد سعيد محمد الديني، وعبد الملك عبد الله محمد العجري، وغالب عبدالله مسعد مطلق، وحميد ردمان أحمد عاصم، وسليم محمد نعمان المغلس، وإبراهيم عمر سالم حجري، وسقاف عمر محسن علوي، وعبد الملك حسن علي الحجري، وعبد المجيد ناجي قائد الحنش، إلى جانب يحيى علي صالح نوري.



ومن المقرر أن تبدأ مشاورات السلام التي دعا إليها المبعوث الأممي، الخميس المقبل، في جنيف، بعد فشل ثلاث مشاورات سابقة، توقفت آخرها في يوليو من العام 2016.



ويشهد اليمن حربا عنيفة بين قوات الجيش الحكومي مسنودًا بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية منذ نحو أربعة أعوام، أسفرت عن مقتل نحو ستة آلاف و660 مدنيًا وإصابة عشرة آلاف و563 آخرين، حسب تقديرات الأمم المتحدة.