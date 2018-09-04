«عمود» يقسم حافلة ركاب إلى نصفين في إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية، أمس الاثنين، مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر اصطدام حافلة ركاب بأحد أعمدة جسر في شمال البلاد.

وقال متحدّث باسم حكومة مقاطعة أستورياس، إن الحادث وقع قرابة الظهر في أفيليس على بعد 20 كيلومترا من خيخون، مشيرا إلى أن القتلى الخمسة هم جميعا من ركّاب الحافلة.

وأضاف المتحدث أن سائق الحافلة نجا من الموت، لكنّه أصيب بجروح خطرة، وقد اضطر الأطباء لبتر أحد أطرافه، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جهتها، قالت متحدّثة باسم خدمات الطوارئ إن الحافلة "اصطدمت بأحد أعمدة جسر" لأسباب لا تزال مجهولة لا سيما وأن الحادث وقع في وضح النهار.

وأظهرت صور للحادث العمود الضخم وقد شقّ مقدّمة الحافلة إلى نصفين، بينما استحال نصفها الأمامي كومة حطام من جراء قوة الاصطدام.