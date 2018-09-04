كريم محمد يودع بطولة السليمانية للتنس

ودع كريم محمد لاعب المنتخب الوطني للتنس منافسات بطولة السليمانية الدولية، والتي تقام بمدينة السليمانية للمرة 15 على التوالي، عقب الهزيمة التي تلقاها من الإيفواري نيس كلوبالي في المباراة التي جمعتهما منذ قليل ضمن دور الـ32 بالبطولة.

وقال كريم في تصريحات عقب توديع البطولة: " كنت أتمنى الوصول للأدوار النهائية، إلا أنني لم يحالفني التوفيق في ذلك نظرا لقوة اللاعب الإيفواري".

وأضاف: "سعيد بمشاركتي في البطولة للسنة الثانية رغم توديعها مبكرا".

وأتم: "مشاركتنا كلاعبين مصريين بالبطولة لها أهمية كبيرة، لاسيما وأننا نواجه لاعبين من جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعمل على تطوير المستوى الفني للاعبين".

وتقام بطولة السليمانية الدولية للمرة 15 على التوالي في مدينة السليمانية تحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس ويشارك بها 120 لاعب ولاعبة.