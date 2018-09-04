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مرتضى منصور: تركي آل الشيخ وعدني بضم قفشه في يناير

نديم ناجي
نشر فى : الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 11:24 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 11:24 ص

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انه تلقى وعدًا من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بانتقال مجدي قفشه لاعب بيراميدز الى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيوينة : "تركي آل الشيخ كان سيتعاقد مع قفشة للنادي الأهلي لكنه وعدني بانضمامه للزمالك في يناير المقبل".

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 10 نقاط، خلف كل من الأهلي وبيراميدز متصدري الترتيب برصيد 11 نقطة.

ويحاول الزمالك ضم قفشه بعد المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب مع بيراميدز خلال الفترة الماضية، وقد يدخل مصطفى فتحي لاعب الزمالك كجزء من صفقة تبادلية لضم قفشه في يناير (طالع التفاصيل) 

 

 


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