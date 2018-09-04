السيطرة على حريق في أكبر سوق تجاري بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق كبير شب في أكبر سوق تجاري بالمنصورة «الخواجات».



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية ببلاغ من شرطة النجدة من الأهالى يفيد بنشوب حريق بشارع العباسي والذى يقع خلف مديرية أمن الدقهلية.



وانتقل العميد حسام الجداوي مأمور قسم أول المنصورة وقوات الحماية المدنية وخمس سيارات إطفاء تحت إشراف العميد أحمد مهدي مدير إدارة الحماية المدنية لمكان البلاغ.



وتبين من المعاينة المبدئية بعد إخماده أن الحريق شب في مخزن 30 متر مخصص لبضائع الباعة الجائلين بسوق الخواجات والعباسي، ومصنع بلاط مهجور مملوء بالقمامة بدون سقف، ومنزل قديم مكون من طابق واحد والتهمت النيران محتوياته عبارة عن غرفه ومطبخ، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المحلات والمنازل الموجوده بالسوق.



وانتقل ضباط وفني الأدلة الجنائية إلى المكان للفحص لبيان أسباب نشوب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.