رئيس جامعة العريش يستعرض الخطط المستقبلية والاستعدادات للدراسة

استعرض د. حبش النادي، رئيس جامعة العريش، بشمال سيناء، الخطط المستقبلية التي تقوم بتنفيذها الجامعة خاصة مشروعات خدمة المجتمع.

وأكد «النادى»، في بيان له، الثلاثاء، أنه يجرى إقامة 10 أحواض سمكية على مرحلتين، والبداية بـ5 أحواض لإنتاج أسماك البلطى على المياه العذبة، اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تربية الأرانب والدواجن والسمان والخضروات لطرحها فى الأسواق.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد البدء بمشروع الإنتاج الحيوانى باستثمارات تصل إلى مليون جنيه، للمساهمة فى توفير اللحوم فى الأسواق بأسعار تنافسية مقارنه بالأسواق المحلية.

ولفت إلى أن الجامعة حصلت على أكبر اعتماد بين الجامعات المصرية من الباب السادس الذى يستهدف إقامة المبانى والمنشآت داخل الحرم الجامعى، كونها جامعة وليدة وتحتاج الاعتمادات المالية لاستكمال قوامها الرئيسى، مشيرا إلى أن عدد كليات الجامعة وصل إلى 10 كليات حاليًا، بعد أن صدر لها قرار بـ6 كليات فقط.

وأوضح أن من أهم المشروعات التى يجرى العمل عليها المخطط العام للجامعة، والذى يتضمن المساحات الخضراء والطرق، وكذلك إنشاء مبان المدن الجامعية للبنين والبنات، ومبان كليات الثروة السمكية والتربية والتجارة والطب البشرى والعيادة الطبية، إلى جانب البدء فى إنشاء مبنى للطب البيطرى، والمجمع الطبى الذى يشمل المستشفى الجامعى والمراكز الطبية المتخصصة.

وأشار إلى أن الجامعة مرتبطة بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن بداية الدراسة يوم 21 سبتمبر الجارى، ولافتا إلى أن بدء الدراسة فى موعدها يؤكد الاستقرار داخل المجتمع السيناوى، ويدعم جهود الدولة نحو التنمية والتصدى لكل محاولات تعطيل حركة الحياة الطبيعية بالمنطقة.

وطلب رئيس الجامعة، مساندة المحافظ فى استعادة الشاليهات التابعة لجامعة قناة السويس، لتؤول إلى جامعة العريش، بموجب القرار الجمهورى الذى يقضى بنقل كل المنشآت الواقعة داخل نطاق سيناء إلى جامعة العريش.