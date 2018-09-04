مدير شرطة مرافق الإسكندرية يقود حملة ميدانية لإزالة الإشغالات

قاد العميد حسن إمام، مدير إدارة شرطة المرافق والإشغالات بمديرية أمن الإسكندرية، حملة ميدانية مكبرة، مساء الاثنين؛ استهدفت شارعي «اللاجتيه وإسنا» في منطقة الإبراهيمية التابعة لحي وسط المحافظة.



وشارك في الحملة التي استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات وفتح الطريق للمشاه، الرائد أحمد غنيم رئيس وحدة المرافق بالحي، ويسري أبو العلا مدير إدارة أشغال الطريق، تحت إشراف بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط.



وفي سياق متصل، واصلت شرطة المرافق، لليوم الثاني على التوالي، تأمين عملية تنفيذ قرار الإزالة الخاص بالتعدي على مساحة 200 متر مربع من بحيرة مريوط في الأجزاء الواقعة داخل حدود حي وسط، بحضور ممثلين للمنطقة الشمالية العسكرية، وهيئة الثروة السمكية.