أمريكية سممت زوجها في 3 أيام بـ«قطرة العين» بسبب خيانته لها

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية كارولينا الجنوبية، القبض على «لانا كلايتون»، بتهمة تسميم زوجها بـ«قطرة العين»، وبعد التحقيق تبين أنها كانت تضع لزوجها بعض القطرات من دواء العين في ماء الشرب كل يوم على مدار 3 أيام، من 19 حتى 21 يوليو الماضي، ما أدى إلى تسممه ووفاته.

وتم العثور على جثة زوج «لانا»، «ستيفن كلايتون» البالغ 64 عاما، ميتا في 21 يوليو في منزلهما الفخم، وكان يعتقد أن سبب وفاته هو سقوطه من أعلى سلم المنزل، إلا أن نتائج تشريح الجثة كشفت وجود كميات كبيرة من مادة «tetrahydrozoline» في جسم الضحية، وهذه المادة الكيميائية تستخدم في القطرات، لتقليل الإحمرار عن طريق سيرها في الأوعية الدموية، ولكن عندما يتم ابتلاعها فتعمل كسم وتهاجم الجهاز العصبي.

وكشفت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أن المتهمة تبلغ من العمر 52 عامًا، وكانت تعمل ممرضة في مستشفى فيرجينيا، وأن زوجها الضحية يعمل محاسب، وكان مؤسس شركة «Physical Therapy Resources»، وهي شركة لها فروع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتواصل الشرطة تحقيقها في الجريمة للكشف عن الأسباب، التي دفعت «لانا» إلى قتل زوجها، إلا أن «نيويورك بوست» رجحت أن خيانة «ستيفن» لـ«لانا» دفعتها إلى قتله، بعدما أشارت على صفحتها على «فيسبوك» في 2010 أن زوجها لم يكن مخلصا لها، وأن له علاقات غرامية خارج إطار الزواج.