«الأعلى للصناعات النسيجية»: «السيسي» يعي أهمية الصادرات والصناعة في تنمية الاقتصاد المصري

وصف مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، الصناعة بالقاطرة التي تقود الاقتصاد المصري للنجاة، قائلًا: «الرئيس عبد الفتاح السيسي يعي جيدًا أن الصادرات تمثل الحياة أو الموت لهذه البلد»

وأضاف ف«طلبة» في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن القيادة السياسية تدرك أهمية الصناعة والصادرات في تنمية الاقتصاد المصري، من خلال فتح أسواق جديدة للعمل وللتصدير، مشيرًا إلى تعاظم صادرات الصين لتصل إلى 2.5 تريليون دولار، فضلًا عن الدول الأخرى مثل ألمانيا.

وأوضح، أن هناك 112 مصنعًا متوقفًا عن إنتاج المفروشات فقط، بما يمثل40% من المصدرين للنسيج في مصر، متابعًا: «أكبر 5 ملاك مصانع متعثرين، ومنهم واحد في السجن، ولم يتحرك أحد لإنقاذ هذه الكارثة».

وأشار إلى عدم وجود احصائيات واضحة بعدد المصانع المتعثرة، أو إعادة تقييم عام للمصانع في الدولة المصرية، مضيفًا أن شروط تمويل البنوك صعبة جدًا، فضلًا عن قيود البنك المركزي الكبيرة على المصانع، رغم أنها تصب في مصلحة الاقتصاد المصري.