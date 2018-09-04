إحالة مسئولي الإشارات وهندسة السكة والأمن الصناعي بمحطة بنها للتحقيق

قرر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إحالة بعض المسئولين بمحطة بنها من بينهم رئيس قسم هندسة السكة ومسئولو الإشارات والأمن الصناعي للتحقيق؛ لعدم التزامهم بالقيام بواجباتهم التي تمس سلامة التشغيل بالمحطة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها رئيس الهيئة في نطاق منطقة وسط الدلتا، فجر اليوم الثلاثاء، تفقد فيها ورش ومحطة وبرج إشارات بنها للتأكد من التزام العاملين بالوظائف الحرجة وطوائف التشغيل بتنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة، والتأكد من استيفاء كافة البيانات الإدارية والفنية والسجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات.

وأفاد بيان للهيئة بأن «رسلان» شدد أثناء لقائه بالعاملين بقسم الصيانة ببنها على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وإجراءات الصيانة طبقا للتعليمات المنظمة لذلك، كما استمع رئيس الهيئة إلى المشاكل التي تواجه العاملين أثناء العمل؛ حرصًا على التعرف عليها ومن ثم سرعة التعامل معها.

والتقى «رسلان» بمسئول شركة النظافة بالمحطة، وأكد ضرورة ظهور المحطة بالمظهر اللائق وكذلك نظافة قطارات الفروع التي تنطلق من محطة بنها.