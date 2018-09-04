نصائح خاصة بالسباحة لكبار السن

الغطس في مياه باردة في يوم صيف حار هو شيء لا يقاوم، ولكن يتعين على كبار السن النزول ببطء للمياه قبل أن يغمروا أنفسهم بالكامل في المياه.

ويوضح آخيم فيزه من الجمعية الألمانية لإنقاذ الحياة «دي إل آر جي»، أن درجة حرارة المياه يمكن أن تكون أقل بكثير من خارجها، ويضيف أن الأوعية الدموية تتمدد في الطقس الحار وتنقبض بسرعة بالغطس في المياه الباردة وهو ما يمكن أن يسبب أزمة قلبية لشخص يعاني من مشاكل قلبية وعائية.

ويمكن أن يؤدي فقدان الوعي الناجم عن هذا إلى الغرق.

وينصح «فيزه» كبار السن، بأن يضعوا أولا أقدامهم فسيقانهم في المياه الضحلة ثم يبللون أذرعتم ويقول: «بهذه الطريقة تبرد جسمك تدريجيا»، وبعد ذلك ابدأ في السباحة.

ومن المهم أيضا، أن يستمع كبار السن لأجسامهم وألا ينزلوا المياه إلا إذا كانوا يشعرون أنهم بحالة جيدة.

وهناك خطر آخر بالمبالغة في تقدير قدراتك البدنية، فإذا لم تكن لائقا بدينا أو لم تسبح منذ فترة طويلة يجب عدم الابتعاد في المياه عن الشاطئ.

ويؤكد «فيزه»، أنه يجب حتى على السباحين المتمرسين ألا يسبحوا بمفردهم، فإذا كنت مع شخص فيمكن أن يراقب كل منكما الآخر، ويتعين على من يسبحون بمفردهم أن يختاروا بقعة من المياه يوجد فيها أشخاص آخرون، وينصح «فيزه» كبار السن بالسباحة حيث يوجد منقذ.

ويتعين على مرضى السكري الانتباه بشكل خاص لعدم السباحة على معدة فارغة، ويشير «فيزه» إلى، أن السباحة تستهلك الكثير من الطاقة، فينفد مخزون السباح من الطاقة سريعا ويمكن أن يكون تراجع مستويات السكر في الدم مسألة خطيرة في المياه.