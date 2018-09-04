إبراهيم عثمان يبحث آلية عودة الجماهير مع مدير أمن الإسماعيلية

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استقبل إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، وذلك للاتفاق على آلية كيفية دخول الجماهير لاستاد الإسماعيلية خلال الفترة المقبلة.

إبراهيم عثمان شدد خلال اجتماعه مع مدير أمن الإسماعيلية ضرورة توفير كافة سبل الراحة التى تضمن حضور الجماهير بكثافة باعتبارها العنصر الأساسى والأهم فى كرة القدم والتى تسهم بشكل كبير فى تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم فى الملعب.

وتطرق الاجتماع الاتفاق على تنفيذ عدة خطوات من أجل ظهور المباريات بشكل جيد، وتكرار المشهد المميز فى لقاء الدراويش أمام الكويت الكويتى بكأس العرب للأندية الأبطال.

وكانت وزارة الشباب والرياضة بالاتفاق مع الجهات الأمنية قررت مؤخرا إعادة الحياة للمدرجات من خلال حضور 5 آلاف مشجع اعتبارا من بداية سبتمبر.

ومن المقرر أن يستضيف الإسماعيلي انبى يوم 13 سبتمبر الجارى على ستاد الإسماعيلية فى سادس جولات الدوري الممتاز.