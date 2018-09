ترامب يحذر الأسد من شن «هجوم متهور» على إدلب

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره السوري، بشار الأسد من شن أي هجوم متهور على محافظة إدلب السورية.



وكتب «ترامب»، في تغريدة بحسابه على موقع «تويتر»، صباح الثلاثاء: «لا يجب على الرئيس السوري بشار الأسد، أن يشن هجومًا متهورًا على إدلب»، مضيفًا أن الروس والإيرانيين يرتكبون خطًا كبيرًا في حالة المشاركة في هذه المأساة الإنسانية المحتلمة.



وأشار إلى إمكانية سقوط مئات الآلاف من القتلى، متابعًا: «لا تدعوا هذا يحدث».



يذكر أن الساعات الأخيرة شهدت حديثًا متزايدًا عن هجوم وشيك للقوات السورية على محافظة إدلب و«تطهيرها» من الإرهابيين، وذلك بالتزامن مع إرسال قوات النظام السوري تعزيزات إلى أطراف المحافظة التي تسيطر هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقًا» على الجزء الأكبر منها.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن وزير الخارجية، سيرجي لافروف قوله، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن تقبل الوضع في محافظة إدلب السورية لأجل غير مسمى، وأن للحكومة السورية، كل الحق في القضاء على المسلحين فيها.



ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي يزور دمشق حاليًا، إنه يجب تطهير إدلب من المسلحين.





