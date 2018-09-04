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إزالة 12 حالة تعد ورفع 30 حالة إشغال بالمنيا

المنيا- ماهر عبدالصبور:
نشر فى : الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 1:14 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 1:16 م

أزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا 12 حالة تعد، وتم رفع 30 حالة إشغال طريق بقرية صفانية، وذلك خلال حملة مكبرة للإزالات والإشغالات نظمتها الوحدة المحلية بقيادة إبراهيم عطيه نائب رئيس المركز، وشعبان عبداللطيف رئيس مجلس قروي صفانية، من أجل الحفاظ على حرم الطريق العام ورقعة الأراضي داخل زمام المركز.

كان إبراهيم نصير رئيس مركز العدوة، قد وجه رؤساء الأحياء والقرى -خلال انعقاد المجلس التنفيذي بديوان الوحدة المحلية- بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والصرف والري والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق والدولة.


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