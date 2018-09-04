الزمالك يصرف مكافأت لاعبيه بعد الإجازة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف المكافأت المالية للاعبين الفريق الأول لكرة القدم، والخاصة بمباريات الأبيض الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك عقب إنتهاء الإجازة الحالية.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، بمنح اللاعبين أجازة لمدة ثلاثة أيام عقب فوز الزمالك الأخير على إنبي 4-1، يوم الأثنين الماضي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز "تابع التفاصيل".

وحصل اللاعبين على راحة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز، لخوض المنتخب الأول تصفيات التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون، عندما يواجه نظيره النيجر يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيتم صرف المكافأت عقب عودة اللاعبين من الأجازة، رغم صدور قرار سابق يفيد بأنه يجب على الفريق تحقيق 5 إنتصارات متتالية من أجل الحصول على المكافأت المالية.

ولم يحقق الزمالك الفوز خلال 5 مباريات متتالية، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل في مباراة وخسر أخرى.