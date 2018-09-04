«البرادعي»: هل يمكن أن يتحرك العرب حتى لا يفقد جيل جديد الأمل في المستقبل؟

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدول العربية بالتحرك لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بعد قرار الولايات المتحدة بوقف تمويلها.

وقال «البرادعي»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء: «مدارس الأونروا التي يتعلم بها نصف مليون طالب مهددة بالإغلاق؛ بسبب القرار الأمريكي بوقف تمويل المنظمة بغرض إنهاء مفهوم اللاجئين الفلسطينيين».

وتساءل: «هل يمكن أن يتحرك العرب حتى لا يفقد جيل جديد الأمل في أي مستقبل»، مشيرًا إلى أن المبلغ زهيد، والعواقب بالغة.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، وقف أي تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بحجة أن طريقة عمل الوكالة معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه، وذلك حسبما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية.