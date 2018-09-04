شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، منذ قليل، عرض "مسافر ليل" للشاعر صلاح عبد الصبور، وذلك على قطار مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

وأعربت الوزيرة، عن إعجابها بالعرض الذي يتخذ من عربة قطار مسرحًا للأحداث، ويجسد بعض عناصر الديكتاتورية وإستخدمها للقوة والقمع، إلى جانب شخصية الراوي التي تعبر عن معاناة المقهور، مشيرة إلى الأداء الرائع لفناني العرض، وقالت إن مثل هذه العروض الجيدة نسعى إلى استثمارها جيدًا وأن تصل لأكبر عدد من الجمهور في مختلف المحافظات.

وكان من بيت الحضور الدكتورة سحر حلمي أستاذ البالية بأكاديمية الفنون، والفنان أسامة عبدالله، والإعلامي طارق عبد الفتاح، والفنان خالد محمود، والمخرج الدكتور أسامة رؤوف، والفنان عصام الشويخ مدير مسرح الميدان، والفنانة نادية الشويخ.

العرض يعد الإنتاج الأول لمركز الهناجر للفنون على ساحته بدار الأوبرا، تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز، وإخراج وسينوغرافيا محمود فؤاد صدقي، وبطولة الفنانين علاء قوقة و جهاد أبوالعنين وحمدي عباس، وموسيقى زاكو، وإضاءة أبوبكر الشريف.