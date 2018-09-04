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قتلى وحرق مقر محافظة البصرة في اشتباكات بين محتجين والأمن العراقي

أحمد العيسوي
نشر فى : الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 8:25 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 8:25 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء، أن 4 قتلى وأكثر من 30 مصابًا سقطوا في اشتباكات بين قوات الأمن العراقي ومحتجين في محافظة البصرة.

وذكرت القناة، أن المحتجين أحرقوا مقر المحافظة بالكامل بعد انسحاب قوات الأمن.


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