قتلى وحرق مقر محافظة البصرة في اشتباكات بين محتجين والأمن العراقي

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أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء، أن 4 قتلى وأكثر من 30 مصابًا سقطوا في اشتباكات بين قوات الأمن العراقي ومحتجين في محافظة البصرة.
وذكرت القناة، أن المحتجين أحرقوا مقر المحافظة بالكامل بعد انسحاب قوات الأمن.